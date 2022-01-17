Представлен флагманский кроссовер Chery за $23 700 (фото)

Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ оснащен гибридной установкой мощностью 326 л. с. Он может проехать 100 км в электрическом режиме.

В Китае презентовали новый Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+. Топовая гибридная версия самого большого кроссовера китайской марки вскоре поступит в продажу по цене от 151 800 юаней ($23 700). Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Характеристики. Кроссовер Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Суммарно они развивают 326 л. с. и выдают 510 Н∙м крутящего момента.

Полноприводный гибрид Chery Tiggo 8 разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и расходует всего 1 л/100 км в комбинированном цикле. А аккумуляторная батарея емкостью 19,3 кВт∙ч позволяет проехать до 100 км в полностью электрическом режиме. У силовой установки – целых 11 режимов работы.

Внешне гибридная версия мало чем отличается от нового Chery Tiggo 8 PLUS 2022. У кроссовера широкая решетка радиатора и раскосые диодные фары.

Салон Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ отделан кожей. Дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Переключатели аудиосистемы и климата – сенсорные.