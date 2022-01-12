Обанкротившийся банк возобновил деятельность

Окружной админсуд г. Киева отменил решение Национального банка по ликвидации «Мисто банка», принадлежащего Ивану Фурсину.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Фурсина и в Фонде гарантирования вкладов.

Отмечается, что решением, принятым в понедельник, 17 января, суд полностью удовлетворил иск Фурсина. Так, он признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным и его ликвидации.

Также признано противоправным решение ФГВФЛ о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Это решение также было отменено.

Полный текст решения будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста.

Источники в ФГВФЛ подтвердили информацию о решении суда.

Фурсину принадлежало 97,18% акций АО «Мисто Банк». Он был нардепом 8 созыва как беспартийный самовыдвиженец, принадлежал к депутатской группе «Воля народа».

Как ранее сообщалось, Нацбанк принял решение от 26 января 2021 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мисто Банк».