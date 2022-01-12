Как защититься от штрафов коммунальных служб

Если к вам пришли представители газовой службы, электросетей, водоканала или других коммунальных служб, которые сообщают о том, что обнаружено незаконное подключение к сетям газа/электроэнергии/воды, прежде всего, необходимо помнить: незаконная врезка в газовую сеть и неправильный сварочный шов на старой трубе — это не одно и то же.

Итак, представители служб утверждают, что должны на месте подтвердить факт незаконного подключения с целью наложения штрафа. Finance.ua как портал, который учит не платить лишнего, узнал у Адвоката Права, что нужно делать в таких случаях.

Прежде всего — будьте сдержанными, уверенными и сохраняйте спокойствие. Скандалы не помешают коммунальщикам составить акт, а именно это основная цель их визита. Раздраженные, они будут делать все от них зависящее, чтобы результаты визита пошли «в работу» как можно быстрее. А время в этой ситуации играет в вашу пользу

Впускать ли контролеров в жилье? Эксперты не имеют точного ответа, но скорее да, чем нет. Акт они составят в любом случае, но не проведя необходимые замеры, например, диаметра труб внутри помещения, они это сделают снаружи. А входные трубы вполне могут оказаться большего диаметра, что напрямую будет влиять на сумму штрафа.

Фиксируйте. Проводите фото- и видеофиксацию, несмотря на все протесты коммунальщиков. Это, во-первых, сдерживающий фактор для визитеров, во-вторых, если дело дойдет до суда, — это ваши доказательства. Если есть возможность, позовите соседей — они могут быть потенциальными свидетелями с вашей стороны.

Читайте также: Как обеспечить надлежащее качество коммунальных услуг — советы Минюста

Если акт уже составлен в вашем присутствии — попросите копию. Если коммунальщики против — сфотографируйте документ. Рано или поздно вы его получите по почте, но в этом случае лучше раньше проконсультироваться с юристом или самостоятельно поискать ответы, чтобы спланировать будущие действия. За копией также можно сходить в офис организации с письменным заявлением (проконтролируйте, чтобы ее зарегистрировали в канцелярии и оставили отметку на вашем экземпляре). Заявление, в котором необходимо потребовать предоставить копию акта, можно отправить заказным письмом.

Подписывать ли акт? Отсутствие вашей подписи никоим образом не повлияет на решение коммунальщиков. Вместе с тем, закрепленные вашей подписью на акте пояснения вроде «с актом не согласен (-на). Незаконно не подключался (-лась). Электричеством не пользуюсь», могут в дальнейшем сыграть свою роль. Обязательно оставьте на акте актуальную дату.

Если вашей вины нет, ни в коем случае не стоит соглашаться на договор реструктуризации, который вам предложат подписать сразу или несколько позже, после назначения штрафа. Подписывая его, вы соглашаетесь с тем, что незаконно подключились и согласны выплатить штраф, но частями. После этого в суде вы будете, в первую очередь, не доказывать незаконность подключения, а объяснять причины, почему вы согласились подписать договор. А реструктуризировать долг вы сможете и потом.