Как обеспечить надлежащее качество коммунальных услуг — советы Минюста

Если потребитель исправно платит за жилищно-коммунальные услуги, при этом наблюдает нарушения своих прав потребителя, то и должен защищать их доступными правовыми методами.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Как действовать, если нарушаются права потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Изучаем договоры. Предоставление услуг коммунальными предприятиями происходит на основании договора между потребителем и поставщиком услуг. В этом документе значатся параметры, критерии, алгоритмы действий, сроки реагирования на аварийные ситуации и оплаты услуг — все, что регулирует отношения двух сторон.
Если мы — ответственные потребители, у нас нет долгов за коммунальные услуги, то и имеем право отстаивать свои права. Прежде всего стоит заглянуть в свой договор о предоставлении соответствующих услуг, и при необходимости ссылаться на него.
Если на руках такого документа нет, то следует написать письменное обращение с просьбой предоставить экземпляр. Также, публичные договоры размещают на сайтах компаний, предоставляющих услуги.
Сообщение о нарушении. Если аварийная/неприятная ситуация с нарушением ваших прав произошла, первое, что нужно сделать после изучения договора, — не теряя времени надлежащим образом зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг (если это затопление, порча имущества — фотографируйте поврежденную технику, мебель, стены
Далее следует письменно обратиться к поставщику услуг и сообщить о нарушениях, а также настаивать на составлении акта-претензии.
Письменное уведомление следует направлять следующим образом: заказным письмом с уведомлением о вручении; лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии.
К письму можно приложить доказательства: фото, видео, показания свидетелей. В обращении обязательно указываются фамилия, имя и отчество, место фактического проживания потребителя, а также наименование предоставленной, предоставленной не в полном объеме или ненадлежащего качества услуги.
Куда направлять сообщения о нарушении: узнайте об этом в отделе жилищно-коммунального хозяйства/отдельного специалиста органа местного самоуправления по вашему месту жительства; направьте обращение в несколько учреждений; получите помощь в составлении жалоб и запросов в ближайшем местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи/Бюро правовой помощи.
Проверка качества услуг и составления акта-претензии. Исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть на вызов потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее чем в течение 1 суток с момента получения претензии потребителя.
Обращение в вышестоящие органы. В случае неудовлетворительного ответа или его отсутствия следует обращаться к высшему руководству или в контролирующие органы. Защита прав потребителей входит в полномочия Госпродпотребслужбы.
Обращение в суд. Результаты проверки качества предоставления коммунальных услуг и/или услуг по управлению многоквартирным домом могут быть обжалованы. В случае получения официального отказа в удовлетворении требований о перерасчете, вы имеете право обжаловать данное решение в судебном порядке. Основой доказательной базы по делу будет служить договор о предоставлении соответствующих услуг, квитанции об уплате за услуги, должным образом составленный акт-претензия, фото- и видеоматериалы поврежденного имущества, показания свидетелей.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 3720 17
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 4880 16
Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривенВчера, 10:29 - 879 9
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 2397 5
В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»Вчера, 11:06 - 1343 5
НБУ принял решение ликвидировать еще один банкВчера, 14:38 - 4196
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 3720 17
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 2397 5
Какие доходы не нужно отражать в декларации4 ч. назад - 1898 1
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанется2 ч. назад - 1574
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 826
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 858 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1611 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2444 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 953