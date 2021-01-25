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Как обеспечить надлежащее качество коммунальных услуг — советы Минюста

Как обеспечить надлежащее качество коммунальных услуг — советы Минюста

Если потребитель исправно платит за жилищно-коммунальные услуги, при этом наблюдает нарушения своих прав потребителя, то и должен защищать их доступными правовыми методами.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как действовать, если нарушаются права потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Изучаем договоры. Предоставление услуг коммунальными предприятиями происходит на основании договора между потребителем и поставщиком услуг. В этом документе значатся параметры, критерии, алгоритмы действий, сроки реагирования на аварийные ситуации и оплаты услуг — все, что регулирует отношения двух сторон.

Если мы — ответственные потребители, у нас нет долгов за коммунальные услуги, то и имеем право отстаивать свои права. Прежде всего стоит заглянуть в свой договор о предоставлении соответствующих услуг, и при необходимости ссылаться на него.

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Если на руках такого документа нет, то следует написать письменное обращение с просьбой предоставить экземпляр. Также, публичные договоры размещают на сайтах компаний, предоставляющих услуги.

Сообщение о нарушении. Если аварийная/неприятная ситуация с нарушением ваших прав произошла, первое, что нужно сделать после изучения договора, — не теряя времени надлежащим образом зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг (если это затопление, порча имущества — фотографируйте поврежденную технику, мебель, стены и т. д.).

Далее следует письменно обратиться к поставщику услуг и сообщить о нарушениях, а также настаивать на составлении акта-претензии.

Письменное уведомление следует направлять следующим образом: заказным письмом с уведомлением о вручении; лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии.

К письму можно приложить доказательства: фото, видео, показания свидетелей. В обращении обязательно указываются фамилия, имя и отчество, место фактического проживания потребителя, а также наименование предоставленной, предоставленной не в полном объеме или ненадлежащего качества услуги.

Куда направлять сообщения о нарушении: узнайте об этом в отделе жилищно-коммунального хозяйства/отдельного специалиста органа местного самоуправления по вашему месту жительства; направьте обращение в несколько учреждений; получите помощь в составлении жалоб и запросов в ближайшем местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи/Бюро правовой помощи.

Проверка качества услуг и составления акта-претензии. Исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть на вызов потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее чем в течение 1 суток с момента получения претензии потребителя.

Обращение в вышестоящие органы. В случае неудовлетворительного ответа или его отсутствия следует обращаться к высшему руководству или в контролирующие органы. Защита прав потребителей входит в полномочия Госпродпотребслужбы.

Обращение в суд. Результаты проверки качества предоставления коммунальных услуг и/или услуг по управлению многоквартирным домом могут быть обжалованы. В случае получения официального отказа в удовлетворении требований о перерасчете, вы имеете право обжаловать данное решение в судебном порядке. Основой доказательной базы по делу будет служить договор о предоставлении соответствующих услуг, квитанции об уплате за услуги, должным образом составленный акт-претензия, фото- и видеоматериалы поврежденного имущества, показания свидетелей.

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По материалам Finance.UA
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