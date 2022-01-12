Apple будет брать комиссию даже со сторонних платёжных систем

Apple работает над тем, чтобы брать комиссию с разработчиков независимо от способа оплаты.
Нидерланды вынудили Apple предоставить альтернативную платежную систему для покупок в приложениях для знакомств в стране через регулирующий орган Управления по делам потребителей и рынков (ACM). Компания также была вынуждена разрешить сторонние платежные системы в Южной Корее.
На тот момент показалось, что это может навредить компании, которая будет получать меньше прибыли, однако свежая информация указывает, что это не так. На своей странице поддержки Apple объясняет, что новая система — это лишь один из трёх способов оплаты, которые она планирует предложить.
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Разработчики также могут перенаправлять пользователей на свой веб-сайт для совершения покупки или использования сторонней платежной системы. В любом случае Apple работает над тем, чтобы брать комиссию независимо от способа оплаты.
Источник добавляет, что Apple будет выполнять приказы регуляторов, но придумает альтернативный способ получить свою долю от разработчиков. Возможно, для этого будет создана система, которая отслеживает эти покупки, а затем позволяет получить процент напрямую от разработчиков.
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