Apple добавляет 20% НДС на цены в App Store в Украине

Компания Apple в течение нескольких дней (13−14 января) повысит цены на программы и покупки в приложениях (кроме подписок с автоматическим обновлением) в App Store на 20% в Украине.
Почему? Это связано с недавно принятым и подписанным законом о «налоге на Facebook», который обязывает иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, вроде Facebook, Netflix, Steam и сервисов Apple и Amazon, платить налог в 20%.
Что изменится в App Store? Цены на платные программы и покупки в приложениях (кроме подписок с автоматическим обновлением) в App Store вырастут на территории Украины на 20% из-за нового налога на добавленную стоимость.
«Как только эти изменения вступят в силу, раздел Цены и доступность в разделе „Мои программы“ будет обновлен. Вы можете изменить цены на свои программы и покупки в приложениях в любое время (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для имеющихся подписчиков», — рассказали в Apple разработчикам.
Что предусматривает закон:
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