Apple добавляет 20% НДС на цены в App Store в Украине

Компания Apple в течение нескольких дней (13−14 января) повысит цены на программы и покупки в приложениях (кроме подписок с автоматическим обновлением) в App Store на 20% в Украине.

Почему? Это связано с недавно принятым и подписанным законом о «налоге на Facebook», который обязывает иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, вроде Facebook, Netflix, Steam и сервисов Apple и Amazon, платить налог в 20%.

Что изменится в App Store? Цены на платные программы и покупки в приложениях (кроме подписок с автоматическим обновлением) в App Store вырастут на территории Украины на 20% из-за нового налога на добавленную стоимость.

«Как только эти изменения вступят в силу, раздел Цены и доступность в разделе „Мои программы“ будет обновлен. Вы можете изменить цены на свои программы и покупки в приложениях в любое время (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для имеющихся подписчиков», — рассказали в Apple разработчикам.

Что предусматривает закон:

законопроект дополняет налоговый кодекс (относительно налогообложения услуг нерезидентов, поставляемых на территории Украины) нормой о налогообложении электронных услуг;

по новым правилам, электронные услуги, которые компании-нерезиденты (которые не имеют в стране постоянного представительства) поставляют физлицам на территории Украины, облагаются НДС (20%);

если услуги поставляются в Украину через посредника, то для этого проекта он и является поставщиком. Если посредник тоже нерезидент, он попадает под действие этой статьи;

такие компании должны регистрироваться в Украине как плательщики НДС , для них предусмотрена упрощенная процедура регистрации и подачи отчетности;

в то же время из кодекса исключают норму о «налоге на иностранную рекламу», то есть украинские юрлица и ФЛП не должны платить 20% налога при покупке электронных услуг у иностранных компаний;