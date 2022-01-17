В каких странах больше всего состоятельных людей (инфографика)

В рейтинг входят 500 миллиардеров из 48 стран. Их общий размер состояния по нашим подсчетам – 8 трлн 385,4 млрд долларов.
Больше всего богачей в США – в рейтинг Bloomberg входят 173 миллиардера с американским паспортом. Их общее состояние составляет около 3,6 трлн долларов.
Вдвое меньше миллиардеров из Китая – в рейтинге их 80, общее состояние – 1 трлн 126,5 млрд долларов.
В рейтинг вошли 25 миллиардеров из России, чье общее состояние можно оценить в 381,5 млрд долларов. Практически столько же в рейтинге миллиардеров из Германии – 24, общая сумма их состояния составляет 326,7 млрд долларов.
Во Франции 16 миллиардеров, в Индии – 20. Общий размер их состояния практически идентичен – около 451 млрд долларов.
В рейтинг Bloomberg также вошли 15 миллиардеров из Гонконга (244,1 млрд долларов), 14 – из Канады (198,3 млрд долларов), 13 – из Великобритании (118,7 млрд долларов), по 10 – из Австралии (124,2 млрд долларов) и Швеции (104,4 млрд долларов).
Из Украины в рейтинге только один миллиардер – Ринат Ахметов, его состояние – 11,3 млрд долларов.
Больше всего миллиардеров работают в области технологий – 79 человек, среди них Илон Маск и Джефф Безос, которые занимают первые две позиции в рейтинге.
В сфере промышленности работает 61 миллиардер, в том числе украинский олигарх Ахметов. В финансовой области работают 57 миллиардеров, в сфере инвестиций – 45, в сфере потребления – 37 (в частности, француз Бернар Арно, который замыкает первую тройку самых состоятельных людей), в сфере розничной торговли – 34, недвижимости – 32, питание – 31, здравоохранения – 30, энергетики – 27, медиа и телекоммуникаций – 23, товарного производства – 18, услуг – 16, отдых – 10.
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