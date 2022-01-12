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Тернопольская область начинает «Большую стройку» сразу нескольких объездных дорог

Тернопольская область начинает «Большую стройку» сразу нескольких объездных дорог

В Тернопольской области сразу в нескольких населенных пунктах готовятся к строительству объездных дорог. Разгрузить города от трафика — это приоритетная задача для местных властей на ближайшие годы, сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

По его словам, из-за отсутствия или плохого состояния объездных дорог большинство транспортных средств двигаются по населенным пунктам.

«Большой поток машин приводит к пробкам, усложняет движение, разрушает дорожное покрытие. Городские дороги не рассчитаны на такую ​​нагрузку, поэтому стратегической задачей правительства является строительство и восстановление объездных дорог», — отметил Труш.

Создание объездных дорог предусмотрено программой Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

По материалам Дело
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