Тернопольская область начинает «Большую стройку» сразу нескольких объездных дорог

В Тернопольской области сразу в нескольких населенных пунктах готовятся к строительству объездных дорог. Разгрузить города от трафика — это приоритетная задача для местных властей на ближайшие годы, сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.
По его словам, из-за отсутствия или плохого состояния объездных дорог большинство транспортных средств двигаются по населенным пунктам.
«Большой поток машин приводит к пробкам, усложняет движение, разрушает дорожное покрытие. Городские дороги не рассчитаны на такую нагрузку, поэтому стратегической задачей правительства является строительство и восстановление объездных дорог», — отметил Труш.
Создание объездных дорог предусмотрено программой Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».
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