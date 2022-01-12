Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать $100 за баррель

Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. Инвестиционный банк прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в обзоре банка, надежные фундаментальные показатели позволили обратить вспять падение цен в прошлом году. На рынке сохранялся удивительно большой дефицит, при этом штамм «Омикрон» до сих пор оказал гораздо меньшее влияние на спрос, чем «Дельта».

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Напомним, цены на нефть 18 января выросли до семилетнего максимума. Фьючерсы на нефть марки Brent — до 87,85 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подскочили до 85,50 долларов за баррель. Оба эталонных показателя достигли самого высокого уровня с октября 2014 года.