Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать $100 за баррель

Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. Инвестиционный банк прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается в обзоре банка, надежные фундаментальные показатели позволили обратить вспять падение цен в прошлом году. На рынке сохранялся удивительно большой дефицит, при этом штамм «Омикрон» до сих пор оказал гораздо меньшее влияние на спрос, чем «Дельта».
Читайте также: Нефть подорожала до максимума за три года
Напомним, цены на нефть 18 января выросли до семилетнего максимума. Фьючерсы на нефть марки Brent — до 87,85 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подскочили до 85,50 долларов за баррель. Оба эталонных показателя достигли самого высокого уровня с октября 2014 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в ценеВчера, 10:47 - 8424 15
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщинВчера, 11:43 - 1123 7
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратитьВчера, 12:00 - 1741 6
Россию не будут отключать от SWIFT - СМИВчера, 15:46 - 1308 4
В Киеве «Укрзализныця» подготовила бонус для пассажиров с картами VisaВчера, 16:47 - 679 3
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в ценеВчера, 10:47 - 8424 15
Межбанк: будет ли обвал гривныВчера, 10:49 - 4458 1
НБУ назвал «психологический фактор» причиной курсовых колебанийВчера, 14:02 - 2524 2
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратитьВчера, 12:00 - 1741 6
Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решенияВчера, 16:04 - 1662
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 238
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 452 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1472 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 846 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 2094 4