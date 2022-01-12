0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать $100 за баррель

Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти: когда ждать $100 за баррель

Goldman Sachs повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2022 и 2023 годы. Инвестиционный банк прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в обзоре банка, надежные фундаментальные показатели позволили обратить вспять падение цен в прошлом году. На рынке сохранялся удивительно большой дефицит, при этом штамм «Омикрон» до сих пор оказал гораздо меньшее влияние на спрос, чем «Дельта».

Читайте также: Нефть подорожала до максимума за три года

Напомним, цены на нефть 18 января выросли до семилетнего максимума. Фьючерсы на нефть марки Brent — до 87,85 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подскочили до 85,50 долларов за баррель. Оба эталонных показателя достигли самого высокого уровня с октября 2014 года.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.