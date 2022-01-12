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Нефть подорожала до максимума за три года

Нефть подорожала до максимума за три года

Цены на нефть выросли в понедельник, 17 января, при этом фьючерсы на нефть марки Brent достигли максимума более чем за три года. Инвесторы делают ставку на то, что предложение останется ограниченным со стороны ОПЕК+, а мировой спрос не пострадал от штамма коронавируса «Омикрон».

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 86,2 доллара за баррель к 10:00 по киевскому времени. Ранее на сессии контракт достиг максимума с 3 октября 2018 года — 86,71 долларов. Американская нефть марки WTI на 0,5%, до 84,2 долларов за баррель.

Рост последовал за ралли на прошлой неделе, когда Brent выросла более чем на 5%, а WTI поднялась более чем на 6%.

По словам трейдеров, значительные покупки нефти, вызванные перебоями в поставках и признаками того, что штамм «Омикрон» не будет столь разрушительным, как опасения по поводу спроса на топливо, привели к тому, что некоторые сорта сырой нефти достигли многолетних максимумов. При этом ралли фьючерсов на Brent может продолжаться еще некоторое время.

«Бычий настрой сохраняется, поскольку группа производителей ОПЕК+ не обеспечивает достаточного объема поставок для удовлетворения сильного мирового спроса», — сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

«Если (инвестиционные) фонды увеличат удельный вес нефти, цены могут достичь своего максимума 2014 года», — сказал он.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, вместе известные как ОПЕК+, постепенно ослабляют ограничения добычи, введенные после падения спроса в 2020 году. Но многие более мелкие производители не могут увеличить предложение, а другие опасаются добывать слишком много нефти из-за возобновления проблем в связи с COVID-19.

«Следующим становится летний скачок спроса, особенно в Европе и США, который может быть больше, чем в прошлом году, если растущая надежда, что Omicron, наконец, превратит COVID из пандемии в эндемию, оправдается», — сказал Вандана Хари, аналитик Vanda Insights.

По словам Хари, сохраняющиеся геополитические угрозы поставкам также поддерживают бычьи настроения.

Официальные лица США в пятницу выразили опасения, что Россия готовится напасть на Украину, если дипломатия потерпит неудачу. Россия, которая сосредоточила 100 тысяч солдат на границе с Украиной, опубликовала фотографии перемещения своих войск.

Правительство США провело переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями о планах на случай непредвиденных обстоятельств по поставкам природного газа в Европу, если конфликт между Россией и Украиной нарушит российские поставки, сообщили Reuters в пятницу два американских чиновника и два источника в отрасли.

По материалам РБК-Украина
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