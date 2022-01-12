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Власти США закупят и раздадут 1 миллиард бесплатных тестов на COVID

Власти США закупят и раздадут 1 миллиард бесплатных тестов на COVID

Федеральный интернет-сайт COVIDTests.gov, на котором американцы могут заказать бесплатные тесты на COVID-19, начнет работать в США в среду, 19 января, объявили в Белом доме. Об этом пишет Голос Америки.

Заказы будут ограничены четырьмя бесплатными тестами из расчета на одно домохозяйство в месяц. Тесты будут доставляться на дом бесплатно.

Идея создания общенационального веб-сайта является ответом на критику, с которой столкнулась администрация Байдена из-за длинных очередей на тестирование и жалоб американцев на нехватку тестов.

В прошлом месяце президент Джо Байден объявил, что США закупят 500 млн наборов для домашнего тестирования, а в позже объявил, что заказ будет увеличен до миллиарда наборов.

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В Белом доме говорят, что тесты будут отправляться в течение 7-12 дней с момента заказа через почтовую службу США (USPS). На почте уточнили, что срок доставки тестов будет составлять от 1 до 3 дней.

Американские чиновники подчеркнули, что федеральный сайт – это лишь один из способов получить тест на COVID-19. Начиная с субботы, частные страховые компании США будут обязаны покрывать стоимость домашних экспресс-тестов, купленных в аптеках и интернет-магазинах.

По материалам Mind
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