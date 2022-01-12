Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу воинского учета женщин в Украине. Глава государства попросил Министерство обороны существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.
Об этом сообщает Офис президента.
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Петицию о воинском учете для женщин поддержали более 37 тысяч украинцев.
«Учитывая высокое общественное внимание… я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос», — говорится в ответе президента.
Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание таким вопросам:
Кроме того, Зеленский поручил решить вопрос о взвешенных подходах касательно ответственности за несвоевременную постановку женщин на воинский учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.
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