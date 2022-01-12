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Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин

Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу воинского учета женщин в Украине. Глава государства попросил Министерство обороны существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету.

Об этом сообщает Офис президента.

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Петицию о воинском учете для женщин поддержали более 37 тысяч украинцев.

«Учитывая высокое общественное внимание… я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос», — говорится в ответе президента.

Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание таким вопросам:

  • существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, учитывая реальные потребности обороны государства;
  • внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет с целью избежать обязательного личного присутствия женщин во время постановки на учет;
  • урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин.

Кроме того, Зеленский поручил решить вопрос о взвешенных подходах касательно ответственности за несвоевременную постановку женщин на воинский учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.

По материалам РБК-Украина
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