Межбанк: что творится с валютой на рынке

Даже потенциально «тихий» и «спокойный» день работы валютного рынка по доллару на ТОМе в этот раз пошел не так, как этого хотелось бы покупателям валюты и самому НБУ. Зато на радость спекулянтам и крупному экспортному лобби.

Сегодня главными покупателями были иностранцы, периодически «светились» и местные крупные импортеры. А вот продавцы явно не спешили и были правы — время работало на них.

При том, что НБУ дважды «заливал» на межбанк крупные суммы валюты (в первый раз $ 100 млн по 28,11 гривен, а затем еще $ 50 млн по 28,15 гривен) — остановить девальвацию гривны ему не удалось.

Даже с учетом того, что утренние котировки доллара были сразу на 5,5 копеек выше пятничного закрытия — в итоге рост курса составил за понедельник 21,5 копейку на долларе — до 28,265/28,285 гривен. Подорожал и евро — сразу до 32,25/32,28 гривен. И это уже не смешно.

Регулятору надо явно жестче закручивать гайки на валютном и ресурсном межбанке, так как если он будет такими темпами тратить ЗВР и получать при этом такой негативный результат по курсу — то траты резервов окажутся неэффективными от слова «вообще».

Например, кроме повышения учетной ставки уже давно назрела необходимость повышения нормы резервирования на корсчетах банков не только по валютным, но и по гривневым пассивам. Чтобы связать излишек ликвидности и быстро привести в чувства всех игроков, ставящих сейчас на девальвацию гривны.

Повышение учетной ставки в сочетании с новым редизайном политики рефинансирования банков плюс увеличение норматива резервирования на корсчетах банков — быстро остудит горячие головы, активно разгоняющие сейчас курс. А заодно приведет и к коррекции рынка ОВГЗ, которая уже тоже назрела в преддверии изменений политики ФРС США и ЕЦБ.

И чем жестче сейчас будет себя вести НБУ — тем с меньшими потерями по курсу, по инфляции и по ЗВР — мы подойдем к середине 2022 года, когда уже вовсю пойдет масштабная коррекция всех мировых рынков в ответ на действия ФРС.

Пока же давление на гривну только усиливается на радость как местным, так и мировым спекулянтам.

Ход торгов:

При том, что изначально рынок стартовал с курса доллара 28,05/28,07 гривен (что было сразу на 5,5 копеек выше закрытия 14 января) — за день он подорожал еще до 28,265/28,285 гривен, а евро вырос к концу сессии до 32,25/32,28 гривен.

Спрос существенно превышал предложение с самого начала сессии, и Нацбанку пришлось дважды выходить на торги. И продать в первый раз порядка $ 100 млн по цене 28,11 гривен, а затем выйти еще раз с продажей $ 50 млн по 28,15 гривен. Но это не особо помогало. Как только регулятор уходил — котировки снова начинали ползти вверх. И если к 11 часам курс вырос до 28,08/28,10 гривен, то уже к обеду котировки доросли до 28,135/28,155 гривен.

После обеда, когда регулятора уже не было на межбанке — доллар быстро подтолкнули вверх к уровню 28,185/28,205 к 15 часам и к отметке 28,245/28,265 на 16:00. А завершились торги котировками 28,265/28,285 гривен за доллар, что не внушает оптимизма по перспективам нацвалюты и на завтра. Обстановка на межбанке осталась очень нервозной.

Главные события 17 января на валютном рынке:

1) Котировки доллара выросли за день на 21,5 копейку — с утренних стартовых 28,05/28,07 до 28,265/28,285 гривен к концу дня. Евро подорожал сразу до 32,25/32,28 гривен.

2) Нацбанк выходил на торги дважды и продал первые $ 100 млн по 28,11 гривен, а затем еще $ 50 млн по 28,15 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,1059 гривен, а официальный курс на 18 января 2022 года установлен на уровне 28,122 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 28,26 / 28,28

евро — 32,25 / 32,27

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1398 / 1,1400

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