Покраска автомобиля: что нужно знать, чтобы не получить штраф

После перекраски транспортного средства или нанесения на него цветной пленки необходимо произвести перерегистрацию такого ТС в сервисном центре МВД в течение 10 суток после покраски.
О чем гласит законодательство? В соответствии с порядком госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов и других транспортных средств, перерегистрация ТС производится в случае получения свидетельства о регистрации вместо утерянного или непригодного для пользования, смены их владельцев, места регистрации или наименования владельцев — юридических лиц, места жительства или фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) физлиц – владельцев ТС, а также в случае замены номерных знаков, получения или перезакрепления индивидуальных номерных знаков, изменения цвета, переоборудования ТС или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.
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Сейчас при регистрации автомобиля есть 11 основных цветов без уточнений относительно оттенков:
Если цветов несколько. В случае, если на автомобиль нанесено два и более цветов («комбинированная» окраска), основным указывается цвет нижней части транспортного средства. Для грузовых автомобилей указывается цвет кабины.
Если был изменен оттенок без изменения основного цвета – перерегистрация транспортного средства не требуется.
Покрытие кузова ламинационной или антигравийной прозрачной пленкой, а также цветной пленкой, основной цвет которого не отличается от цвета транспортного средства, перерегистрации не требуется.
Штрафы. В случае невыполнения требований по перерегистрации перекрашенного автомобиля предусмотрена административная ответственность. Согласно ч. 6 ст. 121 КУоАП управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным или не перерегистрированным в Украине в установленном порядке, влечет за собой наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн). При повторном совершении правонарушения в течение года – 1700 грн.
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