Бензин и дизтопливо продолжили рост на АЗС, автогаз дешевеет

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,64 гривен за литр (+0,06 гривен), на бензин А-95 – 31,56 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо – 30,73 гривен за литр (+0,08 гривен), на автогаз – 18,97 гривен за литр (-0,01 гривен).
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