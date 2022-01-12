Дешевле, чем дом: в Австралии продают пейзажную гору Маунт-Халлен

Можно стать владельцем такого недвижимого имущества как квартира, дом автомобиль, яхта, остров – казалось бы, на этом перечень можно закончить. Но в Австралии предлагают приобрести, представьте себе, целую гору.

Речь идет о горе Маунт-Халлен в Квинсленде. Земельный участок продается по меньшей цене, чем стоимость среднего дома в Брисбене.

Что о ней известно? Гора расположена в штате Квинсленд, в 100 километрах к северо-западу от города Брисбен.

Участок земли площадью 107,27 гектара, на котором стоит Маунт-Халлен, предлагает невероятные панорамы на окрестные кустарники, соседнее озеро Вивенхо, а на вершину можно добраться только с помощью полноприводной трассы. К слову, гора даже имеет собственный почтовый индекс.



Гора Маунт-Халлен. Фото @Realty Esk

Сейчас гора – это возвышенность, которая заросла кустарниками и деревьями, а из сооружений на ней – лишь старая геологическая станция, которая использовалась для картографирования. Однако на территории есть площадка, где есть возможность возвести дом.

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Агент по продаже Лин Силлз заявила, что гора использовалась как место отдыха ее бывшими владельцами. По ее словам, на горе есть прекрасная поляна, где можно построить дом.

Предыдущие владельцы планировали построить здесь дом для людей преклонного возраста, но им помешали трудности с организацией работ на высоте.



Панорамы, которые открываются с горы Маунт-Халлен. Фото @Realty Esk

За сколько можно приобрести гору? Лин Силлз рассказала, что гора в Квинсленде повторно выставлена ​​на продажу для тех, кто ищет образ жизни вне сети.

Последний раз ее продавали в 1989 году. Тогда ее стоимость составляла 122 000 австралийских долларов (77 400 евро).

Сейчас начальная цена – 620 тыс. австралийских долларов (393 359 евро).