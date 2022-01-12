Киевлянам вернули 47,3 млн за некачественную «коммуналку»

В 2021 году исполнители услуг перечислили киевлянам за некачественно предоставленные услуги 47,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют итоговые данные работы жилищно-коммунальной инспекции города Киева (управления самоуправляемого контроля Киевской городской государственной администрации).

В частности, перерасчет был произведен компаниями, которые обслуживают дома и придомовые территории в части уборки мест общего пользования и уборки дворов, а также производят работы по техническому обслуживанию лифтов.

Всего проведено 2 012 плановых контрольных мероприятий и 618 внеплановых контрольных мероприятий по обращениям граждан.

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По обращениям граждан, касающимся предоставления некачественных услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению и по результатам контрольных мероприятий исполнителями услуг проведены перерасчеты на общую сумму 1 374 тыс. грн.

На что обращают внимание? В вопросе перерасчета за услугу отопления необходимо учитывать все технические факторы, в частности, и состояние помещений и отсутствие вмешательства в домовую систему теплоснабжения со стороны жителей. Поскольку часто коммунальные и другие службы фиксируют случаи увеличения отапливаемой площади квартиры, вынос систем отопления на балконы и тому подобное. Это разбалансирует систему дома и приводит к тому, что в одних помещениях тепла недостаточно, а в других – чрезмерно.

Справка Finance.ua:

в Украине с 1 января действуют новые тарифы на распределение газа – в среднем они выросли на 3,9%;

а с 1 мая 2022 года украинцы получат новые тарифы на газ, которые будут действовать на протяжении целого года. Тариф на газ от «Нафтогаза» и других компаний-поставщиков изменится;