Молдова вводит новые правила въезда в страну

Власти Молдовы решили открыть с 17 января границы страны для всех иностранцев, независимо от того, откуда они приехали. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.

Остается требование по “ковидным” документам. При въезде в Молдову иностранцам необходимо будет предъявить один из документов, подтверждающий отсутствие коронавируса:

сертификат о полном курсе вакцинации против коронавируса;

медицинское заключение, подтверждающее, что человек переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев;

тест, подтверждающий наличие антител;

экспресс-тест или ПЦР -тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Если же у путешественника не будет соответствующего теста, то ему придется провести на карантине 14 дней.

Самоизоляцию можно будет прервать через 7 дней, если новый ПЦР-тест или экспресс-тест на Covid-19 покажет отрицательный результат.