Молдова вводит новые правила въезда в страну

Власти Молдовы решили открыть с 17 января границы страны для всех иностранцев, независимо от того, откуда они приехали. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.
Остается требование по “ковидным” документам. При въезде в Молдову иностранцам необходимо будет предъявить один из документов, подтверждающий отсутствие коронавируса:
Если же у путешественника не будет соответствующего теста, то ему придется провести на карантине 14 дней.
Самоизоляцию можно будет прервать через 7 дней, если новый ПЦР-тест или экспресс-тест на Covid-19 покажет отрицательный результат.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы платят за коммуналку почти как британцы: как выросли тарифы в 2021 годуВчера, 19:20 - 1709 17
Почему доставка газа подорожала, и можно ли платить за нее меньше8 ч. назад - 1471 10
Азербайджан отменил двухлетнее ограничение на въезд для украинцев8 ч. назад - 611 5
Обвал на российском рынке: страховка РФ от дефолта подорожала на 30 процентов6 ч. назад - 1937 3
Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новому7 ч. назад - 1363 2
2 гектара земли: где выделяют землю бесплатноВчера, 20:02 - 5343
Обвал на российском рынке: страховка РФ от дефолта подорожала на 30 процентов6 ч. назад - 1937 3
Украинцам могут заблокировать банковские карты: причины2 ч. назад - 1759 1
Украинцы платят за коммуналку почти как британцы: как выросли тарифы в 2021 годуВчера, 19:20 - 1709 17
Почему доставка газа подорожала, и можно ли платить за нее меньше8 ч. назад - 1471 10
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космосВчера, 12:37 - 219 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Позавчера, 12:33 - 862 4
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 552 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1513 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1141 4