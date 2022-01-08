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Молдова вводит новые правила въезда в страну

Молдова вводит новые правила въезда в страну

Власти Молдовы решили открыть с 17 января границы страны для всех иностранцев, независимо от того, откуда они приехали. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.

Остается требование по “ковидным” документам. При въезде в Молдову иностранцам необходимо будет предъявить один из документов, подтверждающий отсутствие коронавируса:

  • сертификат о полном курсе вакцинации против коронавируса;
  • медицинское заключение, подтверждающее, что человек переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев;
  • тест, подтверждающий наличие антител;
  • экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Если же у путешественника не будет соответствующего теста, то ему придется провести на карантине 14 дней.

Самоизоляцию можно будет прервать через 7 дней, если новый ПЦР-тест или экспресс-тест на Covid-19 покажет отрицательный результат.

По материалам Дело
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