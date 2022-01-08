НБУ установил тарифы за подключение и пользование системой BankID для поставщиков коммерческих услуг

В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Причины установления тарифов:

спрос на подключение к системе BankID НБУ новых организаций, которые предоставляют гражданам свои услуги удаленно, постоянно растет;

введение тарифов на услуги для абонентов системы позволит Национальному банку продолжать развивать функционал системы и одновременно покрывать расходы на ее сопровождение.

Будут введены тарифы на услуги Национального банка:

подключение к системе абонента – 2 500 грн;

подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2 000 грн;

сопровождение подключенного к системе абонента – 600 грн ежемесячно;

обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом – идентификатором и абонентом – поставщиком услуг (плательщиком по этой услуге является абонент – поставщик услуг) – 0,10 грн.

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Эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей – физических лиц).

В то же время Национальный банк оставляет бесплатными услуги для абонентов, присоединившихся в статусе абонента – поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг.