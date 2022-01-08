НБУ установил тарифы за подключение и пользование системой BankID для поставщиков коммерческих услуг

В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Причины установления тарифов:
Будут введены тарифы на услуги Национального банка:
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Эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей – физических лиц).
В то же время Национальный банк оставляет бесплатными услуги для абонентов, присоединившихся в статусе абонента – поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг.
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