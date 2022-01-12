Украина заняла 80 место в глобальном рейтинге гражданств мира World Citizenship Report Global Rankings.

Об этом говорится в данных консалтинговой компании CS Global Partners.

В процессе составления рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями разных стран и экспертами в сфере гражданства, а также данные опроса более 500 состоятельных инвесторов (HNWI). Все страны оценивали по пяти критериям — «безопасность», «экономические возможности», «качество жизни», «глобальная мобильность», «финансовая свобода».

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Лучший показатель у Украины в категории «глобальная мобильность» — 49 место. Затем следуют «качество жизни» (65 место), «экономические возможности» (71 место) и «финансовая свобода» (85 место). Худший показатель в категории «безопасность» — 135 место.

В тройку лучших гражданств вошли Швейцария, Дания и Финляндия.

Среди украинских соседей позиции лучше у Польши (29 место). Также Украину в рейтинге обогнали Словакия (37 место), Венгрия (41 место) и Румыния (44 место). Оценка ниже, чем у Украины, у России (82 место), Беларуси (88 место) и Молдовы (86 место).