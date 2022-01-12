Украина заняла 80 место в глобальном рейтинге гражданств мира World Citizenship Report Global Rankings.
Об этом говорится в данных консалтинговой компании CS Global Partners.
В процессе составления рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями разных стран и экспертами в сфере гражданства, а также данные опроса более 500 состоятельных инвесторов (HNWI). Все страны оценивали по пяти критериям — «безопасность», «экономические возможности», «качество жизни», «глобальная мобильность», «финансовая свобода».
Читайте также: Рейтинг стран с развитой криптоиндустрией: Украина на 22 месте
Лучший показатель у Украины в категории «глобальная мобильность» — 49 место. Затем следуют «качество жизни» (65 место), «экономические возможности» (71 место) и «финансовая свобода» (85 место). Худший показатель в категории «безопасность» — 135 место.
В тройку лучших гражданств вошли Швейцария, Дания и Финляндия.
Среди украинских соседей позиции лучше у Польши (29 место). Также Украину в рейтинге обогнали Словакия (37 место), Венгрия (41 место) и Румыния (44 место). Оценка ниже, чем у Украины, у России (82 место), Беларуси (88 место) и Молдовы (86 место).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3416 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2418 6
Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносыВчера, 09:13 - 455 5
Как получить деньги вместо Пакета малыша онлайнВчера, 13:22 - 296 3
Что будет с ценой на сахар в 2022 годуВчера, 04:56 - 4245 2
Минимальная заработная плата в мире в 2022 годуВчера, 11:48 - 9379 1
Реально ли заработать на хрущевках, и когда их выгодно покупатьВчера, 10:34 - 7134 1
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3416 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2418 6
На утерянный паспорт оформили кредит: что делатьВчера, 15:26 - 1507 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 328 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1155 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 703 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1809 4
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1266 4