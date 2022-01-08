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В бюджет в прошлом году поступили 388 миллиардов от размещения ОВГЗ — Данилишин

В бюджет в прошлом году поступили 388 миллиардов от размещения ОВГЗ — Данилишин

В 2021 году от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на внутреннем рынке было привлечено в государственный бюджет 388,3 млрд гривен.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке.

«За январь-декабрь 2021 года с целью финансирования государственного бюджета было привлечено 602,8 млрд гривен, что на 13,8% меньше, чем предусмотрено росписью отчетного периода. В частности, от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке было привлечено 388,3 млрд гривен (во всех валютах в гривневом эквиваленте), в том числе в иностранной валюте — 108,9 млрд гривен (3,1 млрд долларов США и 778,1 млн евро)», — написал Данилишин.

Он отметил, что в прошлом году на внешних рынках и от официальных кредиторов было привлечено 192,8 млрд гривен (в гривневом эквиваленте), из которых основную часть составляют 48,2 млрд гривен (1,75 млрд долларов США) — размещение 8-летних ОВГЗ, 73,4 млрд гривен (1,9 млрд. СДР) — общее распределение СПЗ МВФ, 18,8 млрд гривен (0,5 млрд СПЗ) — второй транш кредита МВФ, и 18 млрд гривен (589 млн евро) — макрофинансовая помощь ЕС.

Данилишин отметил, что по результатам первого в 2022 году аукциона по размещению государственных ценных бумаг Министерством финансов было привлечено 3,9 млрд гривен, из которых наибольшим спросом пользовались 2-летние ОВГЗ (2,1 млрд. гривен).

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов за 2020 год привлекло 382,3 млрд грн в государственный бюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из них 251,6 млрд грн было привлечено за счет размещения гривневых ОВГЗ. Эквивалент 130,8 млрд грн министерство привлекло, разместив ОВГЗ номинированные в иностранной валюте на сумму $ 3,8 млрд и 0,8 млрд евро.
По материалам Укринформ
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