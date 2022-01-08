0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

«Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Обериг-2»

«Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Обериг-2»

«Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Обериг-2», который достроил после корпорации «Укрбуд».

Об этом сообщает директор компании Игорь Кушнир, передает kyiv.media.

«Плюс одно к укрбудовскому «наследству», доведенному до финала Киевгорстроем. Знаю, что инвесторы очень ждали этого», — написал Кушнир.

Комплекс расположен по ул. Бориспольская, 40 (Дарница).

Заметим, что в декабре 2021-го компания сдала в эксплуатацию ЖК «Фридом», а перед тем — первый дом ЖК «Злагода».

Напомним, в начале декабря 2019 года ООО «Укрбуд Девелопмент», которое входит в состав Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», заморозило строительство на всех 26 объектах. После этого «Киевгорстрой» принял 17 объектов корпорации «Укрбуд». Это ЖК «Пектораль», «Новомостицкий», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», «Freedom», «Lake house», «Twin house», «Urban park», «Академ Парк», «Шевченковский», «Подол Град», «Согласие», «Оберег-2» и «Волшебный город».

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.