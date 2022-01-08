«Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Обериг-2», который достроил после корпорации «Укрбуд».
Об этом сообщает директор компании Игорь Кушнир, передает kyiv.media.
«Плюс одно к укрбудовскому «наследству», доведенному до финала Киевгорстроем. Знаю, что инвесторы очень ждали этого», — написал Кушнир.
Комплекс расположен по ул. Бориспольская, 40 (Дарница).
Заметим, что в декабре 2021-го компания сдала в эксплуатацию ЖК «Фридом», а перед тем — первый дом ЖК «Злагода».
Напомним, в начале декабря 2019 года ООО «Укрбуд Девелопмент», которое входит в состав Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», заморозило строительство на всех 26 объектах. После этого «Киевгорстрой» принял 17 объектов корпорации «Укрбуд». Это ЖК «Пектораль», «Новомостицкий», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», «Freedom», «Lake house», «Twin house», «Urban park», «Академ Парк», «Шевченковский», «Подол Град», «Согласие», «Оберег-2» и «Волшебный город».
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