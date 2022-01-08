Обвал на российском рынке: страховка РФ от дефолта подорожала на 30 процентов

Россия платит за свою агрессивную политику потерями для собственной экономики. Инвесторы боятся инвестировать в государственный долг РФ, рубль и российский рынок акций падают (в очередной раз) на фоне дипломатических неудач и угрозы американских санкций. А страховка РФ от дефолта подорожала минимум на 30%.
Об этом сообщает Forbes.
CDS — пятилетние кредитные свопы госдолга РФ, которые выступают в качестве страховки от дефолта и позволяют инвестору быть уверенным в выплатах — с 12 января начали расти в цене. За сутки они выросли на 20%. Таким образом инвесторы, готовые вкладываться в госдолг России, проявляют недоверие к ее облигациям и опасения, что риски от вложений перевесят выгоду, поскольку большая «премия» свидетельствует именно о таком развитии событий.
«Спреды российских CDS расширились до 133,5−136,5 базисного пункта, что является максимальным значением с мая 2020 года, когда экономика страны была в локдауне. Рост этого показателя — очень плохой и тревожный сигнал для всех российских активов», — сообщает издание со ссылкой на экспертное мнение.
Впрочем, говорят экономисты, это не самое смертельное состояние рубля и спредов. Так, в марте 2020 года спреды выросли до 296 пунктов, а во время кризиса 2009 года, санкционной войны 2014 года и кризиса 2015 года и вовсе поднимались до 600−800 пунктов. Экономисты утверждают, что РФ не особо пострадала тогда, и уж точно нет причин паниковать сейчас.
На рост влияют напряженная геополитическая ситуация и, как ни странно, ситуация в Казахстане — где для смены команды старого президента на новых людей понадобились массовые бунты с полным разгромом одного города. В России при трансфере власти от Путина и его команды может повториться то же самое, что инвесторы осознают. Масла в котел опасений подливают ситуация вокруг Украины, угрозы США ввести санкции против российского госдолга и неудача переговоров между РФ, НАТО и США в Женеве.
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