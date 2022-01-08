Азербайджан отменил двухлетнее ограничение на въезд для украинцев

Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения на въезд граждан Украины на территорию страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что Азербайджан открыл свое воздушное пространство для Украины впервые с марта 2020-го.
“Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев. Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма”, – написал Кулеба.
По информации МИД, Азербайджан могут посетить только полностью вакцинированные граждане. При въезде в страну необходимо будет предоставить документ, подтверждающий полный курс любой вакцинации против Covid-19.
Дополнительно при себе нужно будет иметь сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета.
Уточняем, что в Азербайджане не принимают сертификат вакцинации в приложении “Дія” и свидетельство ВОЗ (желтый сертификат), выданное семейным врачом.
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