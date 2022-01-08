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iPhone подорожает: названы цены всех моделей линейки iPhone 14

iPhone подорожает: названы цены всех моделей линейки iPhone 14

Появилась первая информация о цене линейки смартфонов iPhone 14, которую Apple, как утверждает источник, очень тщательно оценивает и продолжает обсуждать внутри компании.

Многочисленные изменения, в частности, новый дизайн и отказ от маленькой модели с 5,4-дюймовым экраном, приведут к увеличению стартовой цены iPhone 14 по сравнению с iPhone 13.

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По имеющимся данным, младшая версия iPhone 14 будет предлагаться по цене от 799 долларов. Ранее сообщалось, что флеш-памяти в новых смартфонах будет не менее 128 ГБ.

Цены. Модель iPhone 14 Max будет стоить от 899 долларов, iPhone 14 Pro — от 1099 долларов, а iPhone 14 Pro Max — от 1199 долларов.

Если вспомнить прошлогоднюю линейку iPhone 13, то стартовые цены iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max составляли 699, 799, 999 и 1099 долларов соответственно. Мы видим, что неизменной останется только цена стандартной модели, а Pro-версии подорожают. Кроме того, в линейке впервые появится увеличенная стандартная модель (iPhone 14 Max).

По имеющимся данным, iPhone 14 получит однокристальную систему Apple A16 Bionic и новый дизайн без чёлки. Линейка также будет включать 48-мегапиксельную основную камеру и титановую рамку, а в корпусе не будет слота для привычной SIM-карты.

Как мы уже сообщали, пользователь социальной сети Twitter по имени Джефф Гроссман (Jeff Grossman) опубликовал фотографию, которая демонстрирует, как может выглядеть смартфон iPhone 14.

Презентация iPhone 14 ожидается в сентябре 2022 года.

По материалам iXBT.com
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