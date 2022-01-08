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Новый iPhone 14 может избавиться от «челки» на экране

Новый iPhone 14 может избавиться от «челки» на экране

В Сети появились фото нового iPhone, на котором «челку» с датчиками и фронтальной камерой уменьшили до небольшого овального отверстия по центру.

Об этом сообщает Forbes.

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Новости о том, что у новой модели может исчезнуть типичная для последних моделей Apple «челка», появились еще раньше. В частности, об этом писал пользователь Dylankt: по его словам, у обеих моделей iPhone 14 Pro будет вырез в форме таблетки.


Фото: Бен Гескин

Ранее такой дизайн рассматривался лишь на уровне концепций и не считался серьезным претендентом на выпуск. В компании же говорили, что не могут избавиться от «челки» на экране, где должны располагаться датчики Face ID и фронтальная камера.

Dylankt — анонимный пользователь Twitter. В течение года он неоднократно публиковал информацию о продукции Apple до ее выхода — и был в конечном итоге максимально точен.

Сейчас в Сети появились фото того, как может выглядеть будущий iPhone. На них видно, что у новой модели будет только овальное отверстие сверху посередине экрана — без" челки", которая впервые появилась в iPhone X.

Как отмечает Forbes, похоже, что Apple уже приняла такое решение, ведь в прошлом месяце компания договорилась с LG о поставках новых панелей. В то же время точная форма нового отверстия на экране не была известна наверняка.

Пока не понятно, вся ли линейка iPhone 14 обновит дизайн, или такое решение охватит только Рго модели.

По материалам Економічна Правда
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