Новый iPhone 14 может избавиться от «челки» на экране

В Сети появились фото нового iPhone, на котором «челку» с датчиками и фронтальной камерой уменьшили до небольшого овального отверстия по центру.

Об этом сообщает Forbes.

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Новости о том, что у новой модели может исчезнуть типичная для последних моделей Apple «челка», появились еще раньше. В частности, об этом писал пользователь Dylankt: по его словам, у обеих моделей iPhone 14 Pro будет вырез в форме таблетки.



Фото: Бен Гескин

Ранее такой дизайн рассматривался лишь на уровне концепций и не считался серьезным претендентом на выпуск. В компании же говорили, что не могут избавиться от «челки» на экране, где должны располагаться датчики Face ID и фронтальная камера.

Dylankt — анонимный пользователь Twitter. В течение года он неоднократно публиковал информацию о продукции Apple до ее выхода — и был в конечном итоге максимально точен.

Сейчас в Сети появились фото того, как может выглядеть будущий iPhone. На них видно, что у новой модели будет только овальное отверстие сверху посередине экрана — без" челки", которая впервые появилась в iPhone X.

Как отмечает Forbes, похоже, что Apple уже приняла такое решение, ведь в прошлом месяце компания договорилась с LG о поставках новых панелей. В то же время точная форма нового отверстия на экране не была известна наверняка.

Пока не понятно, вся ли линейка iPhone 14 обновит дизайн, или такое решение охватит только Рго модели.