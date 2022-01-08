Как будут наказывать должников по алиментам

Министерство юстиции Украины предупредило, что невыплата алиментов на ребенка в положенные сроки может привести к тому, что через суд взыщут сумму в полтора раза больше задолженности, пишет На пенсии.
Установленный законом размер штрафа составляет:
Также будут взыскивать пеню за каждый день просрочки по уплате алиментов. Неустойка будет составлять 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более чем полная сумма долга.
Эта норма будет касаться случаев, когда алименты были назначены судом или предусмотрены нотариальным договором между родителями и установлена вина неплательщика.
Напомним, что с 1 декабря 2021 года увеличился прожиточный минимум, а вместе с ним и алименты на детей.
Минимальный размер алиментов составляет:
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