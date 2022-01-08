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Украина за год купила у Беларуси электроэнергии на 3,2 млрд

Украина за год купила у Беларуси электроэнергии на 3,2 млрд

Стоимость электроэнергии, импортируемой из Беларуси в Украину за 2021 год и 11 дней января 2022 года, составляла 3,19 млрд грн, или $118 млн.

Об этом сообщает Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЕА).

Отмечается, что по состоянию на 12 января заявлен импорт электроэнергии из Беларуси – 750 МВт-ч, это на 150 МВт-ч больше, чем было импортировано накануне.

С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но с 1 ноября он утратил силу. После этого Укрэнерго стало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей. Поставки электроэнергии из Беларуси возобновились 6 ноября. Импорт преимущественно производится в течение 23-24 часов в сутки. В ноябре коммерческий импорт на несколько дней останавливался.

Отмечается, что на декабрь доступ к пропускной способности межгосударственного сечения для импорта электроэнергии из Беларуси выкупили четыре компании. Наибольшую часть выкупила компания ТЕТ групп. Она купила сечение для импорта 400 МВт на 1-31 декабря, 400 МВт на 1-19 декабря, 400 МВт – на 27-31 декабря.

По материалам Корреспондент.net
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