В Швеции компенсируют владельцам домов рекордно высокие счета за электроэнергию

Шведское правительство объявило о планах предложить компенсацию за декабрьские, январские и февральские счета за электроэнергию.

Об этом пишет The Local.

Компенсация будет рассчитываться по шкале, базирующейся на потреблении энергии домохозяйствами.

Высокий уровень компенсации будет предложен тем, кто использует более 2000 кВт/ч в месяц, они будут получать 2000 крон в месяц в течение трех месяцев — в целом 6000 крон. Это предложение является ответом на рекордно высокие счета за электроэнергию, выставленные пользователям по всей Швеции этой зимой.

Компенсации прежде всего коснутся владельцев частных домов, объяснил министр финансов Микаэль Дамберг на пресс-конференции.

«Не все получат компенсацию. Как правило, это предложение распространяется на тех, кто имеет отдельные дома или небольшие дома, которые отапливаются электричеством», — сказал Дамберг.

Правительство объяснило, что компенсация автоматически будет выплачиваться домохозяйствам с высокими счетами за электроэнергию, хотя для вступления в силу понадобится несколько месяцев.

«Это продлится несколько месяцев. Вы не можете рассчитывать на более низкий счет за электроэнергию в январе или феврале — наше предложение не может сделать это возможным», — сказал Дамберг.

Дамберг отметил тот факт, что государство крайне редко компенсирует колебания рыночных цен отдельным домохозяйствам.

«Это исключительное мероприятие для исключительной ситуации. Сейчас у нас чрезвычайно высокие цены на энергоносители в Швеции и Европе. Правительство очень серьезно относится к этой ситуации», — сказал он.