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Kymco представила доступный электроскутер с запасом хода 199 км и навигацией

Kymco представила доступный электроскутер с запасом хода 199 км и навигацией

Тайваньский производитель мототехники Kymco представил новую модель электрического скутера Like 125 EV, которая сможет похвастаться такими особенностями, как запас хода в 199 км на одном заряде и встроенная система навигации.

Like 125 EV довольно лёгкий, если сравнивать с другими моделями с аналогичными характеристиками. Скутер весит всего 94 килограмма, что положительно скажется на удобстве его использования в городских условиях.

Силовая установка транспортного средства выдаёт 4,3 лошадиных силы, чего вполне достаточно для того, чтобы комфортно чувствовать себя в городском трафике. Скутер поддерживает установку пяти аккумуляторов Ionex, которые заряжаются менее чем за час. При этом срок службы батарей составляет до 1000 циклов зарядки.


Изображение: Kymco

Что касается дизайна, Kymco Like 125 EV внешне выглядит как актуальные модели скутеров компании с ДВС. Однако электрический скутер выделяется на фоне своих бензиновых собратьев ободком фары, поручнем пассажира, отделкой панели приборов и панели заднего фонаря в синем цвете. Что касается приборной панели, она может похвастаться довольно крупным и информативным экраном.

Цена Kymco Like 125 EV на европейском рынке составляет 1200 евро.

По материалам 3dnews.ru
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