Kymco представила доступный электроскутер с запасом хода 199 км и навигацией

Тайваньский производитель мототехники Kymco представил новую модель электрического скутера Like 125 EV, которая сможет похвастаться такими особенностями, как запас хода в 199 км на одном заряде и встроенная система навигации.
Like 125 EV довольно лёгкий, если сравнивать с другими моделями с аналогичными характеристиками. Скутер весит всего 94 килограмма, что положительно скажется на удобстве его использования в городских условиях.
Силовая установка транспортного средства выдаёт 4,3 лошадиных силы, чего вполне достаточно для того, чтобы комфортно чувствовать себя в городском трафике. Скутер поддерживает установку пяти аккумуляторов Ionex, которые заряжаются менее чем за час. При этом срок службы батарей составляет до 1000 циклов зарядки.
Изображение: Kymco
Что касается дизайна, Kymco Like 125 EV внешне выглядит как актуальные модели скутеров компании с ДВС. Однако электрический скутер выделяется на фоне своих бензиновых собратьев ободком фары, поручнем пассажира, отделкой панели приборов и панели заднего фонаря в синем цвете. Что касается приборной панели, она может похвастаться довольно крупным и информативным экраном.
Цена Kymco Like 125 EV на европейском рынке составляет 1200 евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского заявили, что цены на продукты в Украине возрастут еще на 10-20%Вчера, 15:45 - 907 15
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРОВчера, 08:33 - 2551 13
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительствоВчера, 11:47 - 2049 11
В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: кого коснетсяВчера, 11:31 - 1200 8
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривныВчера, 10:59 - 3300 8
Гетманцев рассказал, что ждет украинцев, которые купят квартируВчера, 17:00 - 3513 6
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривныВчера, 10:59 - 3300 8
Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%Вчера, 12:06 - 3061 6
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРОВчера, 08:33 - 2551 13
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительствоВчера, 11:47 - 2049 11
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Вчера, 12:33 - 337 2
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 390 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1261 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1036 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2386 14