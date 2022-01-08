С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей

В последние годы перед классическими автопроизводителями возникла проблема быстрого перехода на электротягу, актуальность которой усиливается под нажимом защитников окружающей среды. Немецкий концерн Daimler до сих пор полагался на сотрудничество со сторонними производителями электродвигателей и батарей, но с 2024 года сосредоточит их разработку в собственных руках.
Об этом в интервью изданию Automobilwoche поведал глава Daimler по разработкам Маркус Шэфер (Markus Schaefer).
Платформы MMA и MB.EA, электромобили на базе которых выйдут на рынок в 2024 году, будут созданы специалистами Mercedes-Benz, а не партнёрами автогиганта.
«Мы стремимся контролировать всю систему — электродвигатель, батарею и силовую электронику, настолько хорошо, насколько это возможно, ведь в сфере ДВС это сейчас происходит точно так же», — пояснил представитель компании.
Для модели EQS немецкий автоконцерн получает тяговые аккумуляторы от китайской компании CATL, электродвигатели для машин семейства EQ разрабатываются известной компанией ZF, а также Valeo Siemens, если говорить именно о флагмане EQS. Выпускать батареи для электромобилей на территории Европы концерн намеревается в сотрудничестве с Stellantis и ACC. В ближайшие годы количество профильных предприятий в регионе может достичь восьми штук.
В сфере разработки новых типов батарей ведётся сотрудничество с американской компанией Factorial Energy.
Немецкий гигант, по всей видимости, стремится развивать собственные компетенции в сфере создания электромобилей, чтобы получить не только технологическое преимущество, но и возможность сильнее влиять на собственную норму прибыли.
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