0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Toyota показала новый флагманский пикап (фото)

Toyota показала новый флагманский пикап (фото)

Японская компания Toyota презентовала новый внедорожник 2022 Toyota Tundra Capstone.

Об этом сообщает Car and Driver.

В машине установлен 3,4-литровый V-6 iForce MAX гибридный двигатель с двойным наддувом. Его мощность составляет 437 лошадиных сил, а крутящий момент равен 583 Нм.

Компания заявляет, что пикап может перевозить грузы весом до 674 кг и буксировать транспортные средства или прицепы с массой до 4 690 кг.

В салоне установлены 35,6-сантиметровый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, 31,2-сантиметровая панель управления, 25,4-сантиметровый цветной дисплей и акустические системы JBL.


Фото: Car and Driver

Также в авто есть панорамная крыша.

Ожидается, что стоимость одного экземпляра 2022 Toyota Tundra Capstone составит около 60 тыс. долларов, а сам автомобиль будет доступен с весны у американских дилеров.


Фото: Car and Driver

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.