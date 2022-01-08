Toyota показала новый флагманский пикап (фото)

Японская компания Toyota презентовала новый внедорожник 2022 Toyota Tundra Capstone.

Об этом сообщает Car and Driver.

В машине установлен 3,4-литровый V-6 iForce MAX гибридный двигатель с двойным наддувом. Его мощность составляет 437 лошадиных сил, а крутящий момент равен 583 Нм.

Компания заявляет, что пикап может перевозить грузы весом до 674 кг и буксировать транспортные средства или прицепы с массой до 4 690 кг.

В салоне установлены 35,6-сантиметровый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, 31,2-сантиметровая панель управления, 25,4-сантиметровый цветной дисплей и акустические системы JBL.



Фото: Car and Driver

Также в авто есть панорамная крыша.

Ожидается, что стоимость одного экземпляра 2022 Toyota Tundra Capstone составит около 60 тыс. долларов, а сам автомобиль будет доступен с весны у американских дилеров.



Фото: Car and Driver