Toyota показала новый флагманский пикап (фото)

Японская компания Toyota презентовала новый внедорожник 2022 Toyota Tundra Capstone.
Об этом сообщает Car and Driver.
В машине установлен 3,4-литровый V-6 iForce MAX гибридный двигатель с двойным наддувом. Его мощность составляет 437 лошадиных сил, а крутящий момент равен 583 Нм.
Компания заявляет, что пикап может перевозить грузы весом до 674 кг и буксировать транспортные средства или прицепы с массой до 4 690 кг.
В салоне установлены 35,6-сантиметровый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, 31,2-сантиметровая панель управления, 25,4-сантиметровый цветной дисплей и акустические системы JBL.
Фото: Car and Driver
Также в авто есть панорамная крыша.
Ожидается, что стоимость одного экземпляра 2022 Toyota Tundra Capstone составит около 60 тыс. долларов, а сам автомобиль будет доступен с весны у американских дилеров.
Фото: Car and Driver
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