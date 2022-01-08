0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

В Италии создали концепт «летающей яхты»

В Италии создали концепт «летающей яхты»

Итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн футуристического концепта воздушного судна Air Yacht.

Об этом сообщает New Atlas.

Воздушная яхта больше похожа на гигантский катамаран с двумя дирижаблями длиной 150 м, которые соединяет центральная палуба длиной 80 м и шириной 10 м.

На этой палубе также построены главная каюта с панорамным видом на 360 градусов, большая обеденная зона и гостиная.


Фото: New Atlas

На внешних краях дирижаблей есть по пять собственных кают и окна.


Фото: New Atlas

Отмечается, что эти два дирижабля из углеродного волокна также содержат 400 000 куб. м сжатого гелия, что позволяет воздушному судну летать со скоростью до 111 км/ч с максимальной продолжительностью до 48 часов. Также на дирижаблях встроены поворотные электрические роторы, которые питаются от установленных на борту батарей и солнечных панелей на крыше.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.