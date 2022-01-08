В Италии создали концепт «летающей яхты»

Итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн футуристического концепта воздушного судна Air Yacht.

Об этом сообщает New Atlas.

Воздушная яхта больше похожа на гигантский катамаран с двумя дирижаблями длиной 150 м, которые соединяет центральная палуба длиной 80 м и шириной 10 м.

На этой палубе также построены главная каюта с панорамным видом на 360 градусов, большая обеденная зона и гостиная.



Фото: New Atlas

На внешних краях дирижаблей есть по пять собственных кают и окна.



Фото: New Atlas

Отмечается, что эти два дирижабля из углеродного волокна также содержат 400 000 куб. м сжатого гелия, что позволяет воздушному судну летать со скоростью до 111 км/ч с максимальной продолжительностью до 48 часов. Также на дирижаблях встроены поворотные электрические роторы, которые питаются от установленных на борту батарей и солнечных панелей на крыше.