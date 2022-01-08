Авто, ввезенное в Украину сроком более 30 дней, должно быть зарегистрировано — перечень документов

Все транспортные средства, которые были ввезены в Украину более 30 дней назад, подлежат обязательной государственной регистрации.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в МВД, как зарегистрировать автомобиль, ввезенный в Украину.

Для регистрации авто нужно обратиться в сервисный центр Министерства внутренних дел с документами.

Перечень документов для получения услуги:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ МВД );

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания – предоставляется справка о регистрации места жительства лица) или:

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное жительство;

вида на временное жительство;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);

документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства за пределами Украины;

документы о таможенном оформлении транспортного средства;

платежные документы (платежные поручения, квитанции) с кодом проведенной операции или отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции (реквизиты платежа) о внесении платы в любой форме, который можно проверить с помощью государственного сервиса проверки квитанций по адресу.

Последовательность действий получателя услуги: Субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо подает субъекту предоставления административной услуги полный пакет документов в бумажном виде, необходимых для получения административной услуги.

Размер платы за предоставление административной услуги: 83 грн.

Срок предоставления услуги: в течение одного рабочего дня.

Основания для отказа в предоставлении услуги:

подача субъекту предоставления административной услуги неполного пакета документов;

несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства с указанными в поданных документах;

в результате проверки в Едином государственном реестре транспортных средств, автоматизированной базе данных о разыскиваемых транспортных средствах, банке данных Генерального секретариата Интерпола, Государственном реестре обременений движимого имущества установлено наличие сведений об аресте, розыске, запрете на снятие с учета транспортного средства.

Штраф – 850 грн.

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