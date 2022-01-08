Авто, ввезенное в Украину сроком более 30 дней, должно быть зарегистрировано — перечень документов

Все транспортные средства, которые были ввезены в Украину более 30 дней назад, подлежат обязательной государственной регистрации.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в МВД, как зарегистрировать автомобиль, ввезенный в Украину.
Для регистрации авто нужно обратиться в сервисный центр Министерства внутренних дел с документами.
Перечень документов для получения услуги:
Последовательность действий получателя услуги: Субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо подает субъекту предоставления административной услуги полный пакет документов в бумажном виде, необходимых для получения административной услуги.
Размер платы за предоставление административной услуги: 83 грн.
Срок предоставления услуги: в течение одного рабочего дня.
Основания для отказа в предоставлении услуги:
Штраф – 850 грн.
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