Израильская компания разработала технологию зарядки электромобилей за 5 минут

Израильский стартап StoreDot разрабатывает элементы питания нового поколения – аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки, которые обещают пополнение емкости от 0% до 100% всего за пять минут. У стартапа уже есть прототип автомобильной батареи, которая стабильно заряжается за 10 минут, теперь инженеры хотят сократить это время вдвое.
StoreDot уже получил $80 млн инвестиций от вьетнамского концерна VinFast, пишет HighTech Plus.
Технология eXtreme Fast Charge (XFC) предусматривает новый подход к борьбе с главным недостатком электрокаров – необходимостью долгой ежедневной зарядки. Вместо того, чтобы увеличивать емкость батарей и оптимизировать их энергоэффективность, StoreDot создает новые химические соединения и конструкции для реализации сверхбыстрой зарядки. Конкретные спецификации стартап держит в тайне, но утверждает, что его система аналогична классическим литий-ионным батареям.
Сходство с традиционными аккумуляторами, утверждают разработчики, дает сразу несколько преимуществ. В первую очередь это означает, что батареи StoreDot могут производиться массово на обычных предприятиях, а также подойдут для установки в электромобили и электронику. Кроме того, StoreDot не требует особых материалов, а значит, с поставщиками из горнодобывающей промышленности также не должно быть проблем.
Что касается отличий от традиционных батарей, то в StoreDot применяют анод на основе кремния вместо анода из графита. В дополнение стартап полагается на наноразмерные частицы, покрывающие активные материалы аккумуляторов и «разгоняющие» их.
Компания также сообщила, что разработала трехмерные органические полимеры, которые могут восстанавливаться внутри батареи по мере того, как она проходит длительные циклы перезарядки.
Сейчас StoreDot ведет несколько партнерских проектов в сотрудничестве с Daimler, материнской компанией Mercedes, Samsung, TDK и EVE Energy. По словам разработчиков, уже существующие прототипы батареи стабильно заряжаются от 0 до 100% всего за 10 минут, но конечная цель стартапа ускорить зарядку аккумуляторов еще вдвое.
За счет инвестиций от вьетнамского автопроизводителя VinFast, а также поддержки со стороны BP и Golden Energy Global Investment, StoreDot планирует создать еще несколько полигонов для испытаний аккумуляторов, найти потенциальных клиентов и ускорить коммерциализацию своей технологии.
На данный момент серийный выпуск батарей с поддержкой XFC назначен на конец 2024 года.
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