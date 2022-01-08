В Fitch Ratings оценили перспективы глобального финансового сектора в 2022 году

В 2022 году по мере ослабления поддержки – как фискальной, так и политической – качество кредитных активов банков и небанковских учреждений во всем мире упадет.

Такой прогноз озвучили аналитики Fitch Ratings.

В Fitch Ratings прогнозируют некоторое ухудшение качества кредитных активов в 2022 году: этот прогноз касается как банковских, так и небанковских финучреждений. Произойдет это, уточняют в агентстве, на фоне ослабления поддержки правительств в условиях пандемии COVID-19.

В то же время аналитики ожидают, что банкам и небанковским учреждениям в определенной степени удастся компенсировать данные сокращения. В частности, НФУ, являющимся участниками рейтингов Fitch, в этом помогут устойчивость уровня капитала и улучшенные профили фондирования, а банкам – сокращение резервов на возможные потери и излишков капитала, накопленных в период пандемии.

В прогнозе, обнародованном Fitch Ratings, также отмечается, что ужесточение ДКП Центробанками всего мира в этом году позволит увеличить доходы страховщикам жизни. Негативно влияние низких ставок на рентабельность при этом на некоторое время сохранится.

В целом, отмечают аналитики Агентства, большая часть прогнозов для финансовых организаций на 2022 год – нейтральные. В них отражены ожидания, связанные с восстановлением глобальной экономики (несмотря на некоторое его замедление), а также прослеживаются улучшения операционной среды как для банковских учреждений, так и для НФУ, страховщиков и перестраховщиков.

Стоит отметить, что рейтинговое агентство Fitch поддерживает 141 прогноз для различных финансовых организаций во всем мире. 80% эмитентов оцениваются в разрезе 2022-го как «нейтральные» (113 участников рейтингов), для 12% прогнозы на текущий год улучшаются (17 учреждений), тогда как для 8% (11) ухудшаются.