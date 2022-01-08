0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

В Fitch Ratings оценили перспективы глобального финансового сектора в 2022 году

В Fitch Ratings оценили перспективы глобального финансового сектора в 2022 году

В 2022 году по мере ослабления поддержки – как фискальной, так и политической – качество кредитных активов банков и небанковских учреждений во всем мире упадет.

Такой прогноз озвучили аналитики Fitch Ratings.

В Fitch Ratings прогнозируют некоторое ухудшение качества кредитных активов в 2022 году: этот прогноз касается как банковских, так и небанковских финучреждений. Произойдет это, уточняют в агентстве, на фоне ослабления поддержки правительств в условиях пандемии COVID-19.

В то же время аналитики ожидают, что банкам и небанковским учреждениям в определенной степени удастся компенсировать данные сокращения. В частности, НФУ, являющимся участниками рейтингов Fitch, в этом помогут устойчивость уровня капитала и улучшенные профили фондирования, а банкам – сокращение резервов на возможные потери и излишков капитала, накопленных в период пандемии.

В прогнозе, обнародованном Fitch Ratings, также отмечается, что ужесточение ДКП Центробанками всего мира в этом году позволит увеличить доходы страховщикам жизни. Негативно влияние низких ставок на рентабельность при этом на некоторое время сохранится.

В целом, отмечают аналитики Агентства, большая часть прогнозов для финансовых организаций на 2022 год – нейтральные. В них отражены ожидания, связанные с восстановлением глобальной экономики (несмотря на некоторое его замедление), а также прослеживаются улучшения операционной среды как для банковских учреждений, так и для НФУ, страховщиков и перестраховщиков.

Стоит отметить, что рейтинговое агентство Fitch поддерживает 141 прогноз для различных финансовых организаций во всем мире. 80% эмитентов оцениваются в разрезе 2022-го как «нейтральные» (113 участников рейтингов), для 12% прогнозы на текущий год улучшаются (17 учреждений), тогда как для 8% (11) ухудшаются.

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.