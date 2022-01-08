Представлен первый внедорожник Chery

Компания Chery представила свой первый полноценный внедорожник, который будет выпущен под брендом дочернего подразделения Jetour. Автомобиль получил название Jetour T-X. Он будет конкурировать с автомобилями Great Wall и других производителей в сегменте полноприводных внедорожников.
Во время презентации автомобиль показали вживую, но пока только снаружи. Обозреватели отмечают сходство Jetour T-X с такими автомобилями, как Tank 300, Ford Bronco и Land Rover Defender. Спереди расположены нестандартные светодиодные фары и надпись Jetour с подсветкой.
Фото: ixbt.com
Также автомобиль получил широкие колёсные арки, выдвижные дверные ручки и небольшие боковые зеркала. Сверху располагается площадка для дронов. Автомобиль будет построен на базе платформы Kunpeng, которая подразумевает использование самых разных силовых установок. Он может комплектоваться исключительно ДВС, разнообразными гибридными установками, быть электромобилем и даже водородным автомобилем.
Фото: ixbt.com
Точно известно, что в линейке будет доступен подзаряжаемый гибрид, подробности о котором были раскрыты официальными представителями Jetour. Запас хода системы составит 1000 км, а расход топлива будет равен 1 л на 100 км пути. Кроме того, подтверждено, что Jetour T-X получит интеллектуальную систему полного привода и адаптивную подвеску.
Сроки выхода и цена пока не сообщаются.
Фото: ixbt.com
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