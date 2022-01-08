В Украине ФЛПы массово устанавливают РРО

В Украине регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты или специальные программы на смартфоны) установили уже более 553 тыс. физлиц-предпринимателей (ФЛП). Только с начала года их количество увеличилось на 31 тыс. 10 января РРО установили более 5 тыс. предпринимателей, такими темпами уже в этом году абсолютное большинство ФЛП выполнит норму закона и будет вести прозрачный учет своих доходов.

Об этом говорится в данных налоговой, которые есть в распоряжении сайта Обозреватель. По данным Опендатабот, в общей сложности в Украине работают 1,9 млн ФЛП. В конце 2021-го, за несколько дней до вступления в силу нормы закона об обязательном использовании РРО для большинства ФЛП, каждый день количество предпринимателей с прозрачным учетом увеличивалось на 10 тыс. лиц. Такими темпами понадобится несколько месяцев для того, чтобы теневые обороты были практически полностью ликвидированы.

Также стоит отметить, что незначительная часть ФЛП все еще выступает против установки РРО. Они отказываются вести прозрачный учет, который сделает невозможным торговлю фальсификатом, обяжет их выдавать чеки клиентам и показывать свои обороты налоговой. Однако большинство сознательных физлиц-предпринимателей уже установили РРО и их количество стремительно растет.

Зачем нужно РРО?

Сократить уровень фальсификата и контрабанды. Без чеков предприниматели могут продавать любую продукцию, в том числе распространять контрабанду и фальсификат. ФЛПы являются одним из ключевых способов сбыта нелегальной продукции.

Уменьшить теневую экономику. Часть ФЛП отказывается показывать свои реальные обороты, чтобы не переходить на следующую группу единого налога (платить больше). Другие вовсе не могут считаться мелким бизнесом, имеют высокие доходы, но продолжают платить маленькие налоги и скрывать обороты.

Защитить покупателей. Без кассового чека украинцам, которые приобрели товары у ФЛП, очень сложно защитить свои права и доказать, где они приобрели сомнительный товар.