Состояние основателя криптобиржи Binance оценили в $96 млрд

Издание Bloomberg поделилось материалом о Чанпене Чжао — основателе криптовабиржи Binance. По информации издания, именно Чжао — самый богатый человек Азии и самый богатый человек в криптоиндустрии.
Основное богатство предпринимателя – Binance. По информации Bloomberg, Чжао принадлежит 90% компании. При этом издание указывает, что не учло в своей оценке цифровые активы, то есть криптовалюту, которая также может принадлежать предпринимателю. Их размер неизвестен.
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Binance основана в 2017 году и с тех пор выросла до статуса практически крупнейшей криптобиржи мира. Ее прогнозируемая выручка за 2021 год – около $20 млрд. Для сравнения — это в три раза больше Coinbase.
В самой компании оценку Bloomberg называют неверной, ссылаясь на волатильность криптовалют и быстрое изменение каких-либо расчетов. Сам Чжао также отказался комментировать эту информацию.
Если исходить из того, что состояние Чжао действительно составляет $96 млрд, он занял бы 11 место в списке самых богатых людей мира и является самым богатым человеком Азии.
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Проблема расчетов Bloomberg в том, что никому не известна точная оценка доли Чжао у Binance, как и не существует оценки стоимости самой компании. По информации WSJ, оценка Binance может достигать $300 млрд, а Forbes пишет, что у Чжао только 30% компании, а не 90%, как указывает Bloomberg. В любом случае, Чжао — очень богатый человек.
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