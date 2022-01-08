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В Шанхае открыт уникальный многофункциональный комплекс (фото)

В конце декабря в Шанхае открыли первую очередь многофункционального комплекса «Тысяча деревьев» по проекту архитектурного бюро британца Томаса Хезервика, пишет Будпортал.

Главная особенность этого проекта – это, конечно, бетонные колонны разной высоты, каждую из которых венчает миниатюрный садик с большим деревом в центре. Для озеленения использовали более 70 различных видов деревьев.

Архитекторы стремились отыскать равновесие между плотной застройкой и человеческим масштабом. Благодаря лесу колонн с озеленением комплекс визуально воспринимается как продолжение соседнего парка.

В комплексе расположатся офисы, гостиница, магазины, паркинг, школа и артгалерея.

По материалам Finance.UA
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