В Шанхае открыт уникальный многофункциональный комплекс (фото)

В конце декабря в Шанхае открыли первую очередь многофункционального комплекса «Тысяча деревьев» по проекту архитектурного бюро британца Томаса Хезервика, пишет Будпортал.

Главная особенность этого проекта – это, конечно, бетонные колонны разной высоты, каждую из которых венчает миниатюрный садик с большим деревом в центре. Для озеленения использовали более 70 различных видов деревьев.

Архитекторы стремились отыскать равновесие между плотной застройкой и человеческим масштабом. Благодаря лесу колонн с озеленением комплекс визуально воспринимается как продолжение соседнего парка.

В комплексе расположатся офисы, гостиница, магазины, паркинг, школа и артгалерея.