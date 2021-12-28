Италия усилила карантин для непривитых

С сегодняшнего дня в Италии вступили в силу новые карантинные ограничения для тех, кто до сих пор не вакцинировался от коронавируса. В последнее время в стране ухудшаются показатели заболеваемости.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
Отныне, чтобы посещать рестораны, гостиницы, ярмарки, горнолыжные подъемники, а также пользоваться местными и междугородними поездами и автобусами – необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, или документ, который будет подтверждать выздоровление.
Также правило распространяется и на спортсменов, к примеру, футболисты должны быть привиты, чтобы играть.
В частности, туристы из стран ЕС теперь могут использовать QR-коды из своих COVID-сертификатов.
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