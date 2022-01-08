Google тестирует еще один гибкий смартфон (фото)

Слухи о складном телефоне Google Pixel появлялись еще в 2019 году. Ожидалось, что поисковый гигант выпустит устройство под названием Pixel Fold в 2021 году, но этого не произошло. В ноябре стало известно, что Google, возможно, вообще отказался от проекта. Но теперь появились новые сведения о том, что он все еще находится в разработке.
Ресурс MySmartPrice обнаружил результаты тестирования складного смартфона Google в базе данных популярного тестового приложения Geekbench. Устройство оснащено однокристальной системой Google Tensor, которая также используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Эта SoC состоит из двух ядер с частотой 2,8 ГГц, двух ядер с частотой 2,25 ГГц и четырех эффективных ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц. Что же касается графического процессора, это Mali G78.
Помимо описания однокристальной системы говорится, что складной телефон Google будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и будет поставляться в вариантах с 256 ГБ и 512 ГБ флэш-памяти. Конечно, телефон работает под управлением операционной системы Android 12.
Вероятно, Google может выпустить этот складной телефон в 2022 году.
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