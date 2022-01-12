Рост тарифов замедлился: как изменился размер платежки

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2021 года составили 23,2 млрд грн. Это на 5,0% больше, чем в ноябре прошлого года (22,1 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

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По данным статистического ведомства, в ноябре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 16,2 млрд (69,6% начисленных за этот период сумм).



График: Госстат

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2021 года составила 72,7,6 млрд грн, что на 7,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (65,6 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 29,2 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 23,3 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии – 6,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,3 млрд грн.