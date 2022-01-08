Имеет ли право физлицо, работающее неполный рабочий день, на налоговую соцльготу

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов имеет ли физическое лицо, работающее неполный рабочий день, право на налоговую социальную льготу.
Как сообщается, в соответствии с п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VІ с изменениями и дополнениями плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.
В 2022 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 3470 грн.
(прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 2481 грн. х 1,4), в 2021 году – 3180 грн. (2270 грн. х 1,4), в 2020 году – 2940 грн. (2102 грн. х 1,4).
То есть физическое лицо, работающее неполный рабочий день, *имеет право на налоговую социальную льготу при условии, когда размер его заработной платы не превышает предельного размера для получения налоговой социальной льготы.
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