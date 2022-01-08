Телефон BlackBerry 5G с клавиатурой представят в этом году (фото)

Компания BlackBerry недавно подтвердила, что прекращает поддержку всех своих классических смартфонов. Она заявила, что не будет предлагать поддержки устройств, работающих на BlackBerry 10 OS или более поздних версиях, пишет root-nation.com.

Напомним, в августе 2020 года компания Onward Mobility, у которой есть лицензия на выпуск телефонов под этим брендом, заявила, что в 2021 году она выпустит новые инновационные телефоны BlackBerry 5G, но это не оправдалось. Пока же американская компания выпустила обновление, подтверждающее, что она таки запустит телефон BlackBerry с поддержкой 5G, несмотря на то, что его появление было отложено.

Когда BlackBerry выпустила официальное подтверждение, что она прекратит поддержку своих телефонов под управлением BB10 OS, люди предположили, что бренд умер. Но в своем блоге Onward Mobility заявила, что 2021 был настолько сложным для компании, что она не смогла выпустить новый телефон.

Она также заявила, что будет выпускать своевременные обновления на «сверхзащищенном корпоративном смартфоне 5G», начиная с этого месяца. Он будет оснащен клавиатурой для повышения производительности. Однако нет никакой информации о названии и технических характеристиках устройства.

Телефоны BlаckBerry, выпущенные под брендом TCL в период с 2016 по 2018 год, поставлялись с ОС Android. Для тех, кто не в курсе, лицензионное соглашение закончилось в 2020 году. Похоже, что будущий телефон BlаckBerry 5G сможет работать на ОС Android 12. Надеемся, что компания обнародует интересную информацию о долгожданном телефоне 5G в конце этого месяца.

Ожидается, что он будет выпущен на многих рынках, таких как Северная Америка, Европа и Азия. По другим слухам, компания работает с FIH Mobile компании Foxconn над созданием первого телефона BlackBerry с поддержкой 5G.