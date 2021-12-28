Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5%

Годовая инфляция в зоне евро ускорилась с 4,9% в ноябре до 5% в декабре и достигла нового исторического максимума.

По данным Евростата, причиной роста инфляции стало удорожание энергоносителей (на 26% за год против 27,5% в ноябре) и на продукты питания, алкоголь и табак (3,2% против 2,2% в ноябре).

Также выросли цены на промышленные товары (2,9% против 2,4% в ноябре) и услуги (2,4% по сравнению с 2,7% в ноябре).

Базовая инфляция в еврозоне в декабре составила 2,6% в годовом выражении.



График: Евростат

Аналитики ожидали снижения показателя инфляции до 4,7% в декабре по сравнению с предыдущим рекордным показателем в ноябре 4,9%, пишет FT.

Неожиданный рост инфляции вероятно заставит Европейский центробанк сократить свои монетарные меры быстрее, чем планировалось. Несмотря на то что рынок ожидает замедления роста цен уже с января 2022 года, темпы инфляции продолжат опережать целевой показатель ЕЦБ в 2% большую часть года.