Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5%

Годовая инфляция в зоне евро ускорилась с 4,9% в ноябре до 5% в декабре и достигла нового исторического максимума.
По данным Евростата, причиной роста инфляции стало удорожание энергоносителей (на 26% за год против 27,5% в ноябре) и на продукты питания, алкоголь и табак (3,2% против 2,2% в ноябре).
Также выросли цены на промышленные товары (2,9% против 2,4% в ноябре) и услуги (2,4% по сравнению с 2,7% в ноябре).
Базовая инфляция в еврозоне в декабре составила 2,6% в годовом выражении.
График: Евростат
Аналитики ожидали снижения показателя инфляции до 4,7% в декабре по сравнению с предыдущим рекордным показателем в ноябре 4,9%, пишет FT.
Неожиданный рост инфляции вероятно заставит Европейский центробанк сократить свои монетарные меры быстрее, чем планировалось. Несмотря на то что рынок ожидает замедления роста цен уже с января 2022 года, темпы инфляции продолжат опережать целевой показатель ЕЦБ в 2% большую часть года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года впередВчера, 22:34 - 1825 17
Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата15 ч. назад - 1379 15
Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследование17 ч. назад - 975 13
"Укртелеком" активно сдает в аренду недвижимость под коммерческие помещения13 ч. назад - 822 7
Бизнес Казахстана оценил убытки из-за «газовых» протестов11 ч. назад - 456 3
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)8 ч. назад - 2409
Куда переезжают ИТ-специалисты внутри страны7 ч. назад - 2318
Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежей10 ч. назад - 2160
Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года впередВчера, 22:34 - 1825 17
В Раде уточнили, нужно ли регистрировать SIM-карту по паспорту13 ч. назад - 1817
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса6 ч. назад - 83
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавирусаПозавчера, 10:33 - 855 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 928 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2080 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2812 11