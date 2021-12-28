Samsung продемонстрировала будущее поездок в автомобилях

На выставке CES 2022 компания Samsung показала не только россыпь новых устройств, но также поделилась видением того, как, по её мнению, будут происходить повседневные поездки в автомобилях в будущем. Не обошлось без автопилота, дополненной реальности и виртуального голосового помощника.
По мнению Samsung, на лобовое стекло автомобиля будет выводиться не только информация о скорости транспортного средства, но и другие данные, такие как погода и заряд аккумулятора электрокара. Но куда интереснее то, что на дорогу будет проецироваться маршрут, указанный пользователем, а автомобиль — самостоятельно следовать ограничениям по скорости и уступать дорогу службам экстренной помощи. Дополнительно подсвечиваются пешеходные переходы, дорожные знаки и другие важные объекты.
Кроме того, во время движения по городу на здания отображаются иконки находящихся в них заведений, а личный виртуальный помощник предлагает заехать в любимые места. Не выходя из машины можно просмотреть меню кафе и сразу же сделать заказ. Взаимодействие с ассистентом осуществляется посредством голосовых команд.
Интересно также выглядит функция видеоконференций, когда с помощью дополненной реальности пользователь видит аватары своих собеседников, и они могут совместно работать над разными проектами.
Пока сложно сказать, когда подобное станет реальностью.
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