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Samsung продемонстрировала будущее поездок в автомобилях

Samsung продемонстрировала будущее поездок в автомобилях

На выставке CES 2022 компания Samsung показала не только россыпь новых устройств, но также поделилась видением того, как, по её мнению, будут происходить повседневные поездки в автомобилях в будущем. Не обошлось без автопилота, дополненной реальности и виртуального голосового помощника.

По мнению Samsung, на лобовое стекло автомобиля будет выводиться не только информация о скорости транспортного средства, но и другие данные, такие как погода и заряд аккумулятора электрокара. Но куда интереснее то, что на дорогу будет проецироваться маршрут, указанный пользователем, а автомобиль — самостоятельно следовать ограничениям по скорости и уступать дорогу службам экстренной помощи. Дополнительно подсвечиваются пешеходные переходы, дорожные знаки и другие важные объекты.

Кроме того, во время движения по городу на здания отображаются иконки находящихся в них заведений, а личный виртуальный помощник предлагает заехать в любимые места. Не выходя из машины можно просмотреть меню кафе и сразу же сделать заказ. Взаимодействие с ассистентом осуществляется посредством голосовых команд.

Интересно также выглядит функция видеоконференций, когда с помощью дополненной реальности пользователь видит аватары своих собеседников, и они могут совместно работать над разными проектами.

Пока сложно сказать, когда подобное станет реальностью.

По материалам 4PDA
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