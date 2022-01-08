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Более 120 миллиардов долларов за 5 лет: благодаря чему богатеет Уоррен Баффет

Более 120 миллиардов долларов за 5 лет: благодаря чему богатеет Уоррен Баффет

Капитализация Apple в начале 2022 года пересекла отметку в 3 триллиона долларов. Холдинг Berkshire Hathaway, основанный Уорреном Баффетом, владеет более 5% акций компании.

Berkshire Hathaway покупал акции Apple постепенно, с 2016 года. К 2018 году холдинг потратил на них 36 миллиардов долларов. Благодаря стремительному росту рыночной капитализации компании, сейчас они стоят более 160 миллиардов.

Благодаря чему возрастает состояние Баффета. Стоимость акций Apple пересекла отметку в 182 доллара за штуку. Таким образом, около 120 миллиардов долларов составил прирост в рыночной оценке доли холдинга Уоррена Баффета.

«Это, пожалуй, лучший бизнес, который я знаю в мире. Не рассматриваю Apple как инвестицию, скорее, как наше третье дело», — заявлял Баффет в начале 2020 года.

Помимо приятных бонусов от роста рыночной капитализации, конгломерат Баффета регулярно получает дивиденды от Apple, которые в среднем составляют 775 миллионов долларов каждый год.

По материалам Телеканал новин 24
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