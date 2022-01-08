Переквалификация и работа из дома: эксперты назвали главные тренды рынка труда в 2022

В 2022 году работодатели продолжат переводить работников на дистанционную работу и улучшать им условия труда. Кроме того, сохранится тренд на официальное трудоустройство с «белой» зарплатой.

О том, что может измениться на рынке труда в Украине в этом году, сайту 24 канала рассказали эксперты.

Формат работы. В 2022 году гибридный домашне-офисный формат работы и переход на него станет, пожалуй, основным трендом, отметила вице-президент ІТ-Интегратор Надежда Омельченко. По ее словам, работодатели, которые претендуют на статус лучших, уже не могут позволить себе не использовать его.

Также радикально будет расти спрос на переквалификацию и повышение уровня цифровых навыков и способности к коллаборациям работников — классный работодатель должен создать возможность для переквалификации персонала в рамках своей компании.

Забота о здоровье работников закрепляется в статусе обязанности работодателя — программы заботы о людях будут становиться более востребованными. Для нас следующий год станет годом коллабораций, который будет проявляться в том числе и во внутренних проектах для наших сотрудников, пояснила специалист.

Основные тенденции на рынке труда. Елена Кирильевнина, руководительница отдела по работе с партнерами Jooble, выделила основные тенденции, которые будут на рынке труда в 2022 году.

Первое, что она отметила, — рабочие руки. Они останутся в спросе среди работодателей, ведь пандемия дала четко понять, что многим бизнесам без них функционировать сложно, поэтому уже полтора года наблюдается повышенная потребность в представителях рабочих и линейных специальностей.

Работодатели будут улучшать условия работы и приводить уровень оплаты в соответствие с рыночной зарплатной медианой.

Будет наблюдаться переток работников между отраслями из-за пандемии. Полтора года показали, что активно происходит переток рабочей силы из отраслей, которые больше всего страдают из-за карантинных ограничений. Люди либо ищут варианты дополнительной работы, либо вообще выбирают другую отрасль работы или профессию, поэтому проходят профориентацию и меняют свою специализацию ради более стабильного заработка, пояснила Кирильевнина.

Кроме этого, уже сейчас мы видим тренд на официальное трудоустройство с «белой» зарплатой, поэтому прогнозируется некоторый спад трудовых отношений в теневом сегменте экономики. Также размер заработной платы будет оставаться главным критерием при выборе работы для большинства категорий работников.