В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую солнечную электростанцию (фото)

Плавучий энергогенерирующий массив построили на водохранилище около тепловой электростанции в Дэчжоу мощностью 2,65 ГВт компании Huaneng Power.
По информации местных СМИ, СЭС строилась в две очереди. Первый этап мощностью 200 МВт, который также включал в себя развертывание энергохранилища на 8 МВт, был завершен в 2020 году, а второй этап с номинальной производительностью 120 МВт был завершен в период с середины сентября до конца декабря прошлого года.
В компании утверждают, что станция будет производить около 550 млн кВт/ч электроэнергии в год.
Кроме этого, в середине декабря HPI также ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 130 МВт в приливной зоне недалеко от Юйхуаня, провинция Чжэцзян.
В Huaneng Power International заявляют, что эта СЭС стала первым в Китае приливно-отливным фотоэлектрическим проектом с 242 тысячами солнечными модулями, развернутыми на площади 1,2 млн квадратных метров.
Этот объект будет производить около 150 миллионов кВт/ч в год. В издании отмечают, что он будет устойчив к тайфунам и водной коррозии, а также к другим суровым факторам окружающей среды.
Huaneng Power также планирует построить солнечную электростанцию мощностью 2 ГВт в Фэнчэне, провинция Цзянси. Экспериментальная многокомпонентная СЭС будет включать плавучие фотоэлектрические системы, агроэлектростанции и солнечные фермы на рыбных прудах.
Первый энергоблок мощностью 320 МВт будет завершен в этом году, остальные генерирующие установки будут запущены к 2026 году.
По прогнозам экспертов консалтинговой компании Grand View Research, в ближайшие 5 – 10 лет плавучие СЭС получат широкое распространение. К 2025 году, как отмечают аналитики, мировой рынок таких установок вырастет до $2,7 млрд, а в следующие три года ежегодный рост выручки составит 50%.
Наиболее быстро это направление будет развиваться в Бразилии, Японии, Китае и Великобритании.
Ранее сообщалось, что по итогам первых трех кварталов 2021 года суммарная мощность солнечных панелей, установленных украинскими домохозяйствами, составила 1057 МВт.
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