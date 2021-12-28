0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую солнечную электростанцию (фото)

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую солнечную электростанцию (фото)

Плавучий энергогенерирующий массив построили на водохранилище около тепловой электростанции в Дэчжоу мощностью 2,65 ГВт компании Huaneng Power.

По информации местных СМИ, СЭС строилась в две очереди. Первый этап мощностью 200 МВт, который также включал в себя развертывание энергохранилища на 8 МВт, был завершен в 2020 году, а второй этап с номинальной производительностью 120 МВт был завершен в период с середины сентября до конца декабря прошлого года.

В компании утверждают, что станция будет производить около 550 млн кВт/ч электроэнергии в год.

Кроме этого, в середине декабря HPI также ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 130 МВт в приливной зоне недалеко от Юйхуаня, провинция Чжэцзян.

В Huaneng Power International заявляют, что эта СЭС стала первым в Китае приливно-отливным фотоэлектрическим проектом с 242 тысячами солнечными модулями, развернутыми на площади 1,2 млн квадратных метров.

Этот объект будет производить около 150 миллионов кВт/ч в год. В издании отмечают, что он будет устойчив к тайфунам и водной коррозии, а также к другим суровым факторам окружающей среды.

Huaneng Power также планирует построить солнечную электростанцию мощностью 2 ГВт в Фэнчэне, провинция Цзянси. Экспериментальная многокомпонентная СЭС будет включать плавучие фотоэлектрические системы, агроэлектростанции и солнечные фермы на рыбных прудах.

Первый энергоблок мощностью 320 МВт будет завершен в этом году, остальные генерирующие установки будут запущены к 2026 году.

По прогнозам экспертов консалтинговой компании Grand View Research, в ближайшие 5 – 10 лет плавучие СЭС получат широкое распространение. К 2025 году, как отмечают аналитики, мировой рынок таких установок вырастет до $2,7 млрд, а в следующие три года ежегодный рост выручки составит 50%.

Наиболее быстро это направление будет развиваться в Бразилии, Японии, Китае и Великобритании.

Ранее сообщалось, что по итогам первых трех кварталов 2021 года суммарная мощность солнечных панелей, установленных украинскими домохозяйствами, составила 1057 МВт.

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.